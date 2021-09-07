Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности возглавил журналист Соловей, - замминистра Шевченко

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, созданный при Министерстве культуры и информационной политики Украины, возглавит Игорь Соловей.

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра культуры и информационной политики Украины Тарас Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что новый руководитель приходит в Центр, который уже имеет налаженную работу, сложившуюся команду, финансирование и начатые важные проекты и планы.

"Уже за первые полгода Центру удалось наладить стратегические коммуникации, содержащие разработку контрнарративов РФ, провести очень важные масштабные исследования, на базе которых будет разработана матрица стратегических нарративов, которые будут включать в ежедневную коммуникацию правительства; создать бета-версию онлайн-ресурса, который станет разоблачать информационные атаки против Украины. Центр наладил регулярное информирование о гибридной агрессии со стороны России", - добавил Шевченко.

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Кроме того, создана важная брошюра "В случае чрезвычайной ситуации или войны", которая находится в процессе печати с тиражом в 100 тысяч экземпляров. Это первая подобная брошюра с рекомендациями относительно информационной безопасности в Украине.

Он также поблагодарил предыдущее руководство - Любовь Цибульскую и Татьяну Карась, указав, что они проделали титаническую работу.

Как пишет в Facebook новый руководитель Центра, его заместителем станет Николай Балабан. При этом Любовь Цибульская и Татьяна Карась останутся в команде, но уже в статусе советников. Они сосредоточат свое внимание на международной деятельности и связями с западными партнерами.

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Своей главной целью на должности Соловей видит сделать украинское общество устойчивым к дезинформации.

"Надеюсь, что мой опыт - журналиста, аналитика международных отношений и специалиста по российской дезинформации, и опыт Николая - историка и исследователя гибридных угроз, только усилит Центр. Своей задачей вижу а) объединить усилия государства и мощного десанта информационных волонтеров, которые работают все эти годы б) установить надежные контакты Центра с коммуникационными командами государственных органов - чтобы построить стали коммуникации для противодействия дезинформации", - пишет Соловей.

Напомним, 31 марта состоялась презентация Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики.

Возглавила организацию руководитель группы по анализу гибридных угроз Украинского кризисного медиацентра Любовь Цыбульская.

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