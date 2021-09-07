Украинский воин получил огнестрельное ранение в результате российского обстрела, - ОТГ "Восток"
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Украинский военнослужащий ранен в результате российского обстрела в районе проведения операции Объединенных сил.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук оперативно-тактической группировки "Восток".
"Сегодня, 7 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.