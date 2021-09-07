Министр спорта Гутцайт ответил на критику "слуги народа" Беленюка: Для него создали все условия
Свою позицию Гутцайт озвучил в программе "Мокрик По Живому", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
Он ответил на обвинения Беленюка, упрекнувшего его, что при нехватке мест в делегации для всех тренеров у фехтовальщиков было 7 тренеров на 6 спортсменов. Гутцайт является президентом Федерации фехтования.
Министр объяснил это тем, что украинские фехтовальщики имели большие шансы на победу. Также Гутцайт отмечает, что "все условия" создали и для команды по борьбе.
"Жан Беленюк очень хорошо знает, что все федерации делали на 100% все условия для тех спортсменов, которые шли на награды. И лично для Жана Беленюка тоже были созданы все условия. Его личный тренер за 3 месяца (до Олимпиады - ред.) стал главным тренером сборной Украины по борьбе... И вы видели - золотая медаль у Беленюка и серебряная у Насибова", - сказал Гутцайт.