США должны увеличить оборонную помощь Украине, - Вершбоу

Украина, которая противостоит новым проявлениям российской агрессии, требует большей поддержки со стороны Соединенных Штатов, в том числе в виде летальных систем вооружений для сдерживания новых российских провокаций.

Об этом заявил во вторник во время онлайн-конференции в Atlantic Council экс-заместитель генсека НАТО, посол Александр Вершбоу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Это (последнее выделение США дополнительных $60 млн на оборону для Украины. - Ред.) - достаточно хорошо, но на протяжении последних нескольких месяцев обстоятельства существенно изменились", - выразил свою оценку бывший высокопоставленный американский дипломат.

В этой связи он указал на фактор длительного наращивания российских войск вдоль границ с Украиной, применения тактики запугивания со стороны РФ. Кроме того, подчеркнул Вершбоу, Россия не прекращает провокаций в регионах Черного и Азовского морей.

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"Угроза и опасность до сих пор сохраняются", - заметил эксперт.

По его словам, это дает много аргументов для того, чтобы говорить о необходимости увеличения военной поддержки Украины. И речь идет не только о противотанковых ракетных системах "Джавелин", но также о беспилотных аппаратах, системах береговой обороны, ракетном оборудовании - для "сдерживания новых провокаций со стороны РФ".