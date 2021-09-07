Анталию в этом году посетили более 1 млн украинцев - больше, чем до пандемии
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Украина стала единственной страной, из которой в Анталию в 2021 году приехало больше туристов, чем до пандемии коронавируса.
Об этом пишет турецкая пресса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
"Украина стала единственной страной, которая превысила показатели периода до пандемии, и стала вторым по величине рынком сбыта в Анталии", - отмечает издание Turizm Gazetesi.
Всего с 10 января по 30 августа Анталия приняла 4 978 036 туристов, которые прибыли на 28 071 самолете. Рекордным для Анталии стал допандемический 2019 год, когда Анталию посетили 19 млн туристов, в том числе 596 тыс. украинцев.
По сравнению с 2020 годом количество туристов из Украины выросла на 220% и составило более 859 тыс. человек.