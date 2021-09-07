Украину в итальянском учебнике по географии обозначили как часть России

Вместе с Украиной к российским регионам в учебнике для средней школы отнесли Беларусь, Молдову, Латвию, Литву и Эстонию.

На ошибку обратило внимание посольство Украины в Италии, сообщает Цензор.НЕТ.

"В итальянском учебнике по географии "Namaskar.Benvenuti nel mondo della geografia" авторства Альберто Фре (Alberto Frè) для учащихся средней школы внимательные читатели обнаружили искаженную информацию об Украине и замалчивание фактов российской агрессии против нашего государства", - сказано в сообщении.

Посольство обратилось к Министерств образования Италии, Ассоциации итальянских издателей и конкретно издательству, напечатавшему этот учебник, с призывом исправить ошибку.

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На опубликованных посольствам фото учебника видно, что к регионам РФ его автор отнес не только Украину. Та же участь постигла Беларусь, Молдову, Латвию, Литву и Эстонию.



