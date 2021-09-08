Советник главы ОП: "Средний украинец" не может показать Афганистан на карте
Пояснить, что он имел ввиду, Арестович пытался в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ.
"Вот смотрите, как средний украинец устроен: он не может показать на карте Афганистан в большинстве своих случаев. Но он обижается, что Арестович сказал, что некоторые афганцы, которые получили западное образование, работали переводчиками для канадской армии, например, 10-20 лет как минимум знают в совершенстве английский язык, могут оказаться образованнее среднего украинца", - сказал советник главы ОП.
Арестович считает, что не сказал ничего несправедливого.
"Я же не имел в виду, что средний моджахед Талибана образованнее среднего украинца? Хотя... Честно говоря, как считать эту середину. Но мы стремимся обижаться, у нас рефлекс, рефлексивное управление", - добавил он.
Напомним, ранее Арестович заявил, что беженцы из Афганистана "образованны гораздо лучше, чем средний украинец". В ответ на это спикер ВР Разумков предложил ему "поехать советником чего-то в "Талибан".