Новый начальник полиции Киева Выговский помогает экс-"беркутовцу" Страшку избежать ответственности за избиение участников Революции Достоинства, - Адвокатская совещательная группа. ДОКУМЕНТ

Иван Выговский отправил Дмитрия Страшка в командировку на 3 месяца. Теперь Страшок утверждает, что не может явиться на заседание суда 8 сентября. Дело передали в суд еще в 2016 году.

Об этом сообщает Адвокатская совещательная группа, информирует Цензор.НЕТ.

Страшок направил в суд заявление о том, что не сможет присутствовать 8 сентября на заседании по делу о незаконном задержании и избиении 11 участников Революции Достоинства, в котором является обвиняемым. Он пояснил, что руководство отправило его на 3 месяца в командировку в Донецкую область. Приказ о командировке подписан начальником полиции Киева Иваном Выговским.

"Мало того, что беркутовцы, обвиняемые в жестоком избиении протестующих, до сих пор не уволены из рядов полиции и продолжают работать в той же роте того же полка "особого назначения", то есть в бывшем "Беркуте", продолжают работать на массовых мероприятиях, получают оружие и т.д . Так еще и руководство полиции делает все возможное, чтобы приговора по этому делу никогда не было - ведь в случае истечения сроков давности дело подлежит закрытию", - утверждает Адвокатская совещательная группа.

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В суд это дело передали еще 2 августа 2016 года. Но рассматривать его начали только в 2021 году. Срок давности по делу истекает 23 января 2024 года, на рассмотрение осталось 29 месяцев.





