Украина в ООН призвала мир реагировать на задержание Джеляла в оккупированном Крыму

Украинская делегация в ООН призывает международное сообщество реагировать на задержание в оккупированном Крыму пяти крымских татар, в частности первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла.

Об этом с трибуны Генассамблеи ООН на Форуме высокого уровня по культуре мира заявил заместитель постоянного представителя Украины при ООН Юрий Витренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Давление на религиозные общины остается повседневностью" для жителей временно оккупированных территорий, говорится в заявлении украинской делегации, зачитанном Витренко. Инструментарий оккупационной власти включает частые полицейские рейды, снос культовых сооружений, необоснованные требования регистрации, которые влияют на правовой статус и права собственности, угрозы и преследования в отношении верующих Православной церкви Украины, мусульманских организаций, Свидетелей Иеговы, отметил дипломат.

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"Десятки мирных мусульман были осуждены по сфабрикованным обвинениям в якобы принадлежности к исламистским организациям, - говорится в заявлении. - Последний ужасный случай - политически мотивированное преследование и незаконное задержание в Крыму российскими оккупационными властями пяти крымских татар, в том числе первого заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова. Мы призываем международное сообщество к действиям!"

По словам Витренко, репрессивные практики со стороны Российской Федерации, в частности в религиозной и культурной сферах, "продолжают оставаться печальной реальностью" на временно оккупированных территориях Украины. Сложные обстоятельства пандемии COVID-19 только усилили имеющиеся тревожные тенденции, добавил он.

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