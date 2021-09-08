Свитолина не смогла пройти в полуфинал US Open

На пути у лучшей теннисистки Украины стала 19-летняя Лейла Анни Фернандес из Канады.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на НВ.

Лучшая теннисистка Украины проиграла первый сет, взяв три гейма, но выиграла вторую партию, где только три очка смогла выиграть уже соперница.

В решающем сете Свитолина проигрывала 2:5, но сумела перевести игру в тайбрейк, в котором проиграла лишь с разницей в два очка - 3:6, 6:3, 6:7 (5:7).

Фернандес стала самой молодой теннисисткой, победившей двух игроков из топ-5 мирового рейтинга на одном и том же турнире Большого шлема после 17-летней Серены Уильямс на US Open 1999 года.

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Ранее в первом раунде US Open украинка победила канадку Ребекку Марино. Во втором - переиграла представительницу Испании Ребеку Машарову в двух сетах.

В 1/8 финала Свитолина оказалась сильнее россиянки Дарьи Касаткиной. В четвертьфинале - румынки Симоны Халеп.