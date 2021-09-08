Квин о дате встречи Байдена и Зеленского: Мы не хотели выжидать, надо было провести переговоры как можно быстрее

Временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин опровергла предположение, что встреча президентов США и Украины специально была назначена на время каникул Конгресса, чтобы Зеленский не имел возможности обсудить с конгрессменами тему "Северного потока-2".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Квин заявила в интервью "Радио Свобода".

"Мы неделями работали над сроками встречи, и эти числа лучше подходили обоим Президентам. К тому же, мы не хотели выжидать, если бы встречу отложили на один или два месяца, до полноценного начала сессии Конгресса, это могло бы замедлить старт работы Комиссии (стратегического партнерства США и Украины. - Ред.). Мы действительно хотели провести встречу как можно быстрее и тогда начать интенсивную работу на всех этих площадках", — сказала Квин.

Она отметила, что Президент Владимир Зеленский встретился в Вашингтоне с членами Палаты представителей, которые уже вернулись к работе, в частности с Марси Каптур, которая является сопредседателем украинского кокуса в Конгрессе.

Квин также напомнила, что 6 сентября в Киев прибыли четыре американских сенатора, которые провели встречу с Президентом Зеленским.

"Хотя на время визита сенаторов действительно не было в Вашингтоне, я уверена, что они будут прибывать с визитами в Киев. Сейчас уже приехали четыре из них", - сказала временный поверенный по делам США в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Разговор был откровенным и честным", - Квин рассказала о "химии" между Байденом и Зеленским во время встречи

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 6 сентября встретился с делегацией Конгресса Соединенных Штатов Америки, которая находится с визитом в Украине. В состав парламентской делегации США вошли сенаторы Линдси Грэм, Джон Баррасcо, Томми Табервилль, Бен Сесс и член Палаты представителей США Уильям Тиммонс.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 6 сентября провел переговоры с делегацией Конгресса США во главе с сенатором Линдси Грэмом.