В Украине за сутки от COVID-19 умерли 60 человек, зафиксированы 2 772 новых случая заражения, 1 411 человек выздоровели
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки, 7 сентября 2021, в Украине зафиксированы 2 772 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 254, медработников - 46).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 1 017 человек;
летальных случаев - 60;
выздоровели - 1 411 человек.
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 28 990 человек,
методом ИФА - 8 110 человек,
экспресс-тестами - 30 291 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 303 276 человек;
выздоровели - 2 216 017 человек;
летальных случаев - 54 114;
проведено ПЦР-тестов - 12 160 175.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (348), Харьковской (248), Черновицкой (197), Запорожской (178) и Львовской (157) областях", - рассказали в Минздраве.