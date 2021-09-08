Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 222,7 млн, число жертв - 4,6 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 8 сентября в мире зарегистрировали 522 693 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8 460 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 222 777 304 случая инфицирования, из них 522 693 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 600 073 человек, из них 8 460 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 199,3 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 39-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 11-ю, по летальным случаям - 31-ю и 7-ю позицию соответственно.