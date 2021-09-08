Это нечестно, аморально и продолжает пандемию: ВОЗ осудила богатые страны за накопление запасов вакцин от COVID-19

ВОЗ осудила богатые страны за создание обширных запасов вакцины от COVID-19, а также лекарств и средств защиты. В организации подчеркнули, что провал честного распределения этих ресурсов подпидывает вспышки коронавируса по всему миру.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на CNBC.

Так, ведущие эпидемиологи ВОЗ озвучили свои соображения в ходе прямой онлайн-трансляции, на которой отвечали на вопросы.

В ВОЗ озабочены глобальным неравенством в вакцинации. Пока в бедных странах процесс иммунизации от коронавируса застопорился, некоторые богатые страны уже вакцинировали большую часть своего населения и недавно начали предоставлять желающим третью, дополнительную дозу вакцины.

"Это не просто нечестно, не просто аморально, это продолжает пандемию… И в результате люди продолжают умирать", – заявила Мария Ван Керкхове, эксперт ВОЗ по COVID-19.

В августе ВОЗ призывала развитые страны приостановить проведение "бустерных" прививок по крайней мере на два месяца и направить излишки вакцины бедным странам. Организация обозначила дедлайн – к декабрю во всем мире должно быть вакцинировано 40% населения.

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В США, где полную иммунизацию прошли уже 53% населения, третью прививку от COVID получили уже 1,3 млн человек. В ЕС полностью вакцинированы 57% населения. Дополнительная прививка вводится во Франции и Великобритании.

В то же время, в Африке полностью вакцинированы всего 3% населения. С нынешними темпами вакцинации, 80% африканских стран будут неспособны привить хотя бы 10% своего населения, наиболее уязвимого для коронавируса.

"С риторикой все хорошо – она о том, чтобы делиться, о справедливости. Но в реальности, когда доходит до дела, эти продукты доступны, они накапливаются в странах, их не распространяют", - высказался директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуация Майк Райан.

Неделю назад сообщалось, что в США аптечные сети и местные власти с 1 марта этого года выбросили не менее 15,1 млн доз вакцин от коронавируса. в отчете аптечной компании Walgreens сообщается о 2,6 млн неиспользованных доз, CVS - о 2,3 млн, аптек корпорации Walmart - о 1,6 млн, компании Rite Aid - о 1,1 млн. Также вакцины выбрасывали и министерства здравоохранения штатов, но в меньших объемах.