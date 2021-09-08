"Думаю, в начале октября будет новый Кабмин", - "слуга народа" Дунда
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В октябре планируется отставка всего правительства вместе с премьером Денисом Шмыгалем. В то же время некоторых министров оставят на должностях.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Gazeta.ua, об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда в эфире одного телеканала.
"Думаю, в начале октября будет новый Кабмин. Некоторые министры останутся, но большинство заменят новые в соответствии с новыми задачами и целями. Шмыгаль занимался вопросами развития экономики Украины во время коронакризиса, это было сверхглавной задачей. Сегодня у нас другая задача - выход из коронакризиса. Там другие инструменты и видения. И это вопрос безопасности, который стал на повестке дня самым важным", - сказал он.
Дунда назвал свои слова "впечатлением от существующего хода событий".