Четверть своего существования украинское государство борется за свою независимость, - Разумков

30 лет молодому украинскому государству, но почти четверть этого времени мы должны за него бороться, возвращая свои территории.

Об этом на IX Национальном молитвенном завтраке Украины сказал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Диалог важен между людьми, диалог важен между политиками, диалог важен с окружающими, диалог важен с собой. И я надеюсь, что диалог будет царить в украинском обществе и в мире. Сегодня на таких площадках у нас есть возможность обсудить вызовы, которых, к сожалению, сегодня много.

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Во-первых, это COVID, который внес коррективы в нашу жизнь. В прошлом году, например, мы не смогли собраться на такое прекрасное мероприятие. Но эта проблема и объединила людей вокруг борьбы с пандемией.

Второе, что стоит сегодня перед миром, - это война и терроризм. Украина знает об этом не по наслышке. 30 лет молодому украинскому государству, но почти четверть этого времени мы должны за него бороться, возвращая свои территории", - сказал он.

Разумков отметил, что видит отсутствие понимания и в других государствах.

"Только общими усилиями мы можем достичь мира", - добавил он.

Следующим вызовом спикер назвал экономический фактор.

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"Именно диалог направлен на достижение общих целей. В мире так все взаимосвязано, что не может быть стран сугубо успешных или пребывающих в упадке. Без взаимной поддержки и помощи мы не сможем сделать этот мир лучше", - добавил он.

Обращаясь к народным депутатам, он назвал нынешний состав парламента уникальным, так как ему удается находить баланс: "Мы понимаем, что делаем это не для политики, а для людей. Я очень хочу, чтобы эта традиция стала традицией для украинского парламента и общества".