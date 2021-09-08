Четверть своего существования украинское государство борется за свою независимость, - Разумков
Об этом на IX Национальном молитвенном завтраке Украины сказал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Диалог важен между людьми, диалог важен между политиками, диалог важен с окружающими, диалог важен с собой. И я надеюсь, что диалог будет царить в украинском обществе и в мире. Сегодня на таких площадках у нас есть возможность обсудить вызовы, которых, к сожалению, сегодня много.
Во-первых, это COVID, который внес коррективы в нашу жизнь. В прошлом году, например, мы не смогли собраться на такое прекрасное мероприятие. Но эта проблема и объединила людей вокруг борьбы с пандемией.
Второе, что стоит сегодня перед миром, - это война и терроризм. Украина знает об этом не по наслышке. 30 лет молодому украинскому государству, но почти четверть этого времени мы должны за него бороться, возвращая свои территории", - сказал он.
Разумков отметил, что видит отсутствие понимания и в других государствах.
"Только общими усилиями мы можем достичь мира", - добавил он.
Следующим вызовом спикер назвал экономический фактор.
"Именно диалог направлен на достижение общих целей. В мире так все взаимосвязано, что не может быть стран сугубо успешных или пребывающих в упадке. Без взаимной поддержки и помощи мы не сможем сделать этот мир лучше", - добавил он.
Обращаясь к народным депутатам, он назвал нынешний состав парламента уникальным, так как ему удается находить баланс: "Мы понимаем, что делаем это не для политики, а для людей. Я очень хочу, чтобы эта традиция стала традицией для украинского парламента и общества".