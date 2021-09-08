Предоставление ПЦУ Томоса об автокефалии стало духовной победой Украины, - Порошенко

У Украины много побед, в том числе духовных, воплощением которых стало предоставление Православной Церкви Украины Томоса об автокефалии.

Об этом на IX Национальном молитвенном завтраке Украины сказал нардеп, пятый президент Украины Петр Порошенко, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Томос объединил украинские церкви. У нас разные молитвы, которые совершают в православных храмах, мечетях, синагогах, но сегодня у нас здесь одна молитва, и, я надеюсь, что Господь ее услышит, - молитва за мир, молитва за согласие, молитва за будущее Украины. Мы молимся за то, чтобы Господь открыл наши сердца вере, надежде, любви, а Дух святой направил наш ум", - сказал он, поблагодарив всех, кто поддерживает Украину в мире.

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