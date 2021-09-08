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Предоставление ПЦУ Томоса об автокефалии стало духовной победой Украины, - Порошенко

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Предоставление ПЦУ Томоса об автокефалии стало духовной победой Украины, - Порошенко
У Украины много побед, в том числе духовных, воплощением которых стало предоставление Православной Церкви Украины Томоса об автокефалии.

Об этом на IX Национальном молитвенном завтраке Украины сказал нардеп, пятый президент Украины Петр Порошенко, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Томос объединил украинские церкви. У нас разные молитвы, которые совершают в православных храмах, мечетях, синагогах, но сегодня у нас здесь одна молитва, и, я надеюсь, что Господь ее услышит, - молитва за мир, молитва за согласие, молитва за будущее Украины. Мы молимся за то, чтобы Господь открыл наши сердца вере, надежде, любви, а Дух святой направил наш ум", - сказал он, поблагодарив всех, кто поддерживает Украину в мире.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве проходит IX Национальный молитвенный завтрак Украины. ФОТО

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Предоставление ПЦУ Томоса об автокефалии стало духовной победой Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7789
  • Шрек Баблокат
    это был реальный подъем на новую ступень украинской идентичности..
    и это был сокрушительный удар по русскаму миру и РПЦ..
    я лично наслаждался шоком Кремлевских уродцев и топ-попов из РПЦ.. Предоставление ПЦУ Томоса об автокефалии стало духовной победой Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7491
  • Van-Basten Van-Basten
    Надання ПЦУ Томосу про автокефалію стало духовною перемогою України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1308
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