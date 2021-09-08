На реконструкцию аэропорта "Ривне" дополнительно выделили 35 млн грн из госбюджета, - ОГА

35 млн грн выделили из государственного бюджета на реконструкцию международного аэропорта "Ривне". Работы стартуют в ближайшее время.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Ривненской ОГА.

Отмечается, что средства пойдут на его техническую модернизацию в рамках президентской программы "Большая стройка".

"Государственные средства выделили на реконструкцию радиотехнических средств навигации и посадки аэродромного комплекса аэропорта. Таким образом, подрядчик сможет приступить к практической части модернизации аэропорта уже в ближайшее время", - рассказал глава Ривненской ОГА Виталий Коваль.

Международный аэропорт "Ривне" включен в государственную программу развития аэропортов на период до 2023 года.

Ранее ОГА уже провела пять тендеров на изготовление проектно-сметной документации, по трем из которых необходимые документы уже готовы. В настоящее время готовится еще один тендер на ремонт ограждения и реконструкцию светосигнальной системы.

Напомним, ранее сообщалось, что в аэропорту Кривого Рога по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" до конца 2022 года будет завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы и здания аэропорта.

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