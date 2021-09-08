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Ожидаю прозрачного конкурса по назначению главы САП. Он должен вызывать доверие общества, - Танасевич

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Ожидаю прозрачного конкурса по назначению главы САП. Он должен вызывать доверие общества, - Танасевич
Глава Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич надеется, что конкурс по избранию нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет прозрачным и вызовет доверие в украинском обществе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Танасевич рассказала, что отсутствие руководителя САП не отразилось на работе ВАКС.

"Не повлияло (отсутствие главы САП. – Ред.) совсем. Ведь прокуроры, которые осуществляют надзор за соблюдением законов во время проведения досудебного расследования и поддерживают обвинение в суде, являются самостоятельным в своей процессуальной деятельности", - пояснила глава суда.

"Что касается конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, то, как и все граждане Украины, я ожидаю, что он будет прозрачным, а условия и критерии оценивания кандидатов будут четкими и заранее определенными", - подчеркнула Танасевич.

Глава ВКС добавила: "Надеюсь, что этот конкурс вызовет доверие общества".

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Топ комментарии

  • Ан Мур
    а чому я їй не вірю, що конкурс по призначенню голови САП буде чесним і прозорим? Може, тому що вона зашкварилась в Одесі спільним корпоративом з Ківаловим, Вовком і Тупицьким?
  • Лилия Стацкая
    От этой власти уже давно "все граждане Украины "ничего не ожидают,и только у зебилов каждый "день Сурка" все верят шуту Голобородько.У кыно показалы значить - правда.
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Лялькова вистава !!!)))
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