На день рождения Татарова приехали правоохранители, связанные с расследованием его дела. ВИДЕО

На празднование дня рождения заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова съехалось более десяти топ-чиновников силовых ведомств - в частности те, которые были связаны с расследованием дела Татарова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

На праздник прибыл заместитель председателя национальной полиции Украины и начальник главного следственного управления Максим Цуцкиридзе. У тещи Цуцкиридзе есть несколько объектов недвижимости в ЖК на Печерске, где должны были получить квартиры нацгвардийцы в деле "УкрБуд". Следствие установило, что Татаров в 2017 году, когда работал юристом в "УкрБуд", которая в то время принадлежала экс-нардепу Максиму Микитасю, участвовал в передаче взятки должностному лицу криминалистического учреждения МВД.

Цуцкиридзе и Татаров

Сам Микитась отметил, что именно Цуцкиридзе, находясь на высоких должностях в МВД, помогал юристу "Укрбуд" Татарову решать проблемы "Укрбуд" с Министерством внутренних дел.

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Кроме того, на день рождения Татарова прибыл заместитель генпрокурора Ирины Венедиктовой Алексей Симоненко, который передал дело Татарова от НАБУ в СБУ.

Симоненко (с подарком)