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505 учебных заведений будут закрыты на карантин в случае перехода Сумщины в "желтую" зону, - ОГА

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505 учебных заведений будут закрыты на карантин в случае перехода Сумщины в "желтую" зону, - ОГА
В Сумской области не вакцинированы 80% штата в 505 учебных заведениях. В случае перехода области в "желтую" зону карантина, они должны закрыться и уйти на дистанционное обучение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили РБК-Украина в Сумской ОГА в ответ на информационный запрос.

Так, по данным на 3 сентября, в области остается не вакцинированным на 80% персонал:

  • 195 дошкольных учебных заведений,
  • 283 учреждений общего среднего образования,
  • 27 учреждений профессионального и высшего образования.

При этом, на 80% вакцинированный штат в:

  • 44 дошкольных учреждениях образования,
  • 99 учреждениях общего среднего образования.

Читайте также: Со следующей недели будут закрыты школы и детсады Сумщины, в которых вакцинированы менее 80% персонала, - глава ОГА

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Топ комментарии

  • ПанСан
    Если уколоть 80% учителей то дети перестанут болеть и разносить вирус?
  • Eugen Mk
    Так никаких других и нету
  • Eugen Mk
    Так и детей надо тоже. 80%.
    Правда всё равно будут болеть и разносить вирус, но пока есть мнение что "не тяжело" - бутте любезны проколоться
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