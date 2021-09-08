505 учебных заведений будут закрыты на карантин в случае перехода Сумщины в "желтую" зону, - ОГА
1 03710
В Сумской области не вакцинированы 80% штата в 505 учебных заведениях. В случае перехода области в "желтую" зону карантина, они должны закрыться и уйти на дистанционное обучение.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили РБК-Украина в Сумской ОГА в ответ на информационный запрос.
Так, по данным на 3 сентября, в области остается не вакцинированным на 80% персонал:
- 195 дошкольных учебных заведений,
- 283 учреждений общего среднего образования,
- 27 учреждений профессионального и высшего образования.
При этом, на 80% вакцинированный штат в:
- 44 дошкольных учреждениях образования,
- 99 учреждениях общего среднего образования.