Новости • Агрессия России против Украины, Оккупированные территории - Крым и Донбасс

Россия вербует на оккупированном Донбассе наемников для отправки на таджико-афганскую границу, - террорист Гиркин

6 38624
Россия вербует на оккупированном Донбассе наемников для отправки на таджико-афганскую границу, - террорист Гиркин
Россия вербует на оккупированном Донбассе наемников в ЧВК для отправки в Таджикистан на таджико-афганскую границу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом террорист Игорь Гиркин-Стрелков написал в Telegram.

"Согласно уже нескольким сообщениям из надежных источников, в "ДНР" и "ЛНР" успешно стартовал набор на службу в ЧВК, направляемые в братский Таджикистан на таджико-афганскую границу", - сообщил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Афганские беженцы "образованны гораздо лучше, чем средний украинец", - советник главы ОП

Вместес  тем, он отметил что на оккупированном Донбассе останется "пьянь, которую не возьмут ни в Сирию, ни в Карабах ,ни в Таджикистан".

Россия вербует на оккупированном Донбассе наемников для отправки на таджико-афганскую границу, - террорист Гиркин 01

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • violator
    как по мне сдохнуть от талибской пули это нормальный финал жизни для любого любителя русского мира Россия вербует на оккупированном Донбассе наемников для отправки на таджико-афганскую границу, - террорист Гиркин - Цензор.НЕТ 4593
  • stanislav vaisman
    Не всем повезёт быстро умереть от пули,некоторым придётся помучиться с выпущенными живьём кишками и собственными яйцами во рту.
  • Senator S 01a656ec
    После визита Талибов на Мацковию на ту границу через папру суток отправили около 5000 ИХТАМНЕТов Путлера...,ты опоздал со своими выводами Штирлиц... Россия вербует на оккупированном Донбассе наемников для отправки на таджико-афганскую границу, - террорист Гиркин - Цензор.НЕТ 7371
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости