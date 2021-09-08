Россия вербует на оккупированном Донбассе наемников для отправки на таджико-афганскую границу, - террорист Гиркин
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Россия вербует на оккупированном Донбассе наемников в ЧВК для отправки в Таджикистан на таджико-афганскую границу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом террорист Игорь Гиркин-Стрелков написал в Telegram.
"Согласно уже нескольким сообщениям из надежных источников, в "ДНР" и "ЛНР" успешно стартовал набор на службу в ЧВК, направляемые в братский Таджикистан на таджико-афганскую границу", - сообщил он.
Вместес тем, он отметил что на оккупированном Донбассе останется "пьянь, которую не возьмут ни в Сирию, ни в Карабах ,ни в Таджикистан".