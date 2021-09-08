"Газпром" не сможет использовать "Северный поток-2" на полную мощность, - глава польской нефтегазовой компании PGNiG Маевский

Газопровод Nord Stream 2 ("Северный поток-2"), если будет введен в эксплуатацию, будет подлежать европейским регуляциям. В таком случае "Газпром" не сможет его эксплуатировать на полную мощность и вынужден будет использовать для транзита и газотранспортную систему Украины.

Об этом заявил председатель правления польской нефтегазовой компании PGNiG Павел Маевский во время XXX Экономического форума в Карпаче (Польша), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Завершение строительства газопровода при условии, что он будет функционировать в соответствии с европейскими регуляциями, будет означать, что "Газпром" не сможет его использовать на полную мощность. Если он не сможет этого делать, то вынужден будет в дальнейшем транспортировать газ через Украину. Это очень важно. Украинцы являются нашими союзниками в борьбе за энергетическую солидарность и ее применение в контексте реализации проекта Nord Stream 2", - подчеркнул Маевский.

В контексте украинско-польского сотрудничества в газовой сфере председатель правления PGNiG подчеркнул, что за 5 лет компания экспортировала в Украину более 3 млрд куб. м природного газа, в частности часть после регазификации с LNG-терминала.

Он отметил, что залежи газа в Украине оцениваются сегодня как крупнейшие в Европе - примерно 1 млрд куб. м газа. Поэтому в вопросе добычи газа в Украине польская компания вместе с партнером - компанией "Энергетические ресурсы Украины" - видит для себя большие перспективы.

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"Мы предварительно подписали меморандум на поиск газа в Украине. У нас есть соглашение на использование украинских газохранилищ, мы также имеем концессию на добычу газа на западе Украины, вблизи границы с Польшей. Эти залежи аналогичны польским в Подкарпатском воеводстве, и мы надеемся на успех", - сказал Маевский.

Он добавил, что PGNiG имеет соглашения с польскими компаниями Geofizyka Torun и Exallo Drilling, которые проводят газоразведку, сейсмические исследования и бурение скважин, и они могут выполнять эту работу в Украине.

"Поэтому украинский рынок мы считаем как очень перспективный", - подытожил председатель правления PGNiG.