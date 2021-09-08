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Президент Эстонии "отложила" членство Украны в Евросоюзе на 20 лет, что не является официальной позицией ЕС, - Европарламент. ДОКУМЕНТ

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Президент Эстонии "отложила" членство Украны в Евросоюзе на 20 лет, что не является официальной позицией ЕС, - Европарламент. ДОКУМЕНТ
Политика расширения ЕС имеет почти 50-летнюю историю, когда в Евросоюз вступают новые страны. Однако критерии членства не меняются.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится заявлении депутатов Европарламента.

"Стремление Украины к членству в Европейском Союзе в последние годы основывается на Соглашении об ассоциации и Соглашении об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Ясно, что Украине сначала необходимо будет полностью выполнить Соглашение об ассоциации, и это является путем к Европейскому Союзу", - говорится в сообщении.

Депутаты Европарламента отметили, что борьба с коррупцией в украинских судах и государственном управлении остается
главной задачей, которую необходимо решить.

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"Украина находится на пути реформ, достижения радуют, и мы надеемся на дальнейший прогресс. Надо понимать, что европейские реформы нужны в первую очередь самой Украине и для благополучия своего народа. Понятно, что рядом с планированием реформ естественным образом возникает вопрос - когда? Когда может Украина рассчитывать на полноправное членство в ЕС? Президент Кальюлайд позволила себе отложить членство Украины на 20 лет, предлагая временный статус членства. Мы хотим подчеркнуть, что речь президента Кальюлайд не отражает официальную позицию ЕС", - отметили европейские парламентарии.

"Мы, друзья Украины в Европейском парламенте, поддерживаем европейские стремления Украины и верим, что она внесет достойный вклад в проект единого Европейского Союза", - добавили в Европарламенте.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее в интервью президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что для того, чтобы стать полноправным членом Европейского Союза, Украине придется много работать в течение 20 лет. По ее словам, ни Украина, ни Грузия, ни Молдова, все еще не соответствуют требованиям членства в ЕС.

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Президент Эстонии отложила членство Украны в Евросоюзе на 20 лет, что не является официальной позицией ЕС, - Европарламент 01

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Топ комментарии

  • Myko
    Дивно було чути таке від президента Естонії, країни яка першою з пострадянських країн вступила в ЄС і до вступу якої в ЄС висувались вимоги в десять разів менші ніж зараз висуваються до України. Така ж ситуація і з НАТО. Уявляю, як "підсилила" Естонія боєздатність північноатлантичного блоку своєю потужною армією аж в 3 тисячі вояк. Депутати Європарламенту також лукавлять коли кажуть про корупцію. Хіба Північний потік -2, який відважно захищає Меркель і німецькі чиновники не пов'язаний з корупцією? Хіба в Албанії чи в Македонії, яких євродепутати з закритими очима приймали в ЄС, повністю подолали корупцію? А коли приймали Італію в ЄС хіба на той час була подолана італійська мафія? А де ховають накрадене корупціонери з України і постсовка, хіба не в не в європейських банках. Хіба не через офшорні латвійські банки в Ризі виводить корупціонери капітал з України?
  • Ярослав Волохов
    Главная проблема это беспредел наших силовиков и судов. Западный инвестор просто не может сюда зайти, потому что будет ограблен. А раз здесь нет западного инвестора, его денег, недвижки, земли, имущества, то что Западу здесь защищать? Заводы и шахты Ахметова, Коломойского, Фирташа? Маетки чинуш, силовичья, судей?
    Вот поэтому нас и не принимают в НАТО. Потому что НАТО это прямое обязательство за нас воевать. Это уже не Будапештский меморандум, а конкретный договор. Который раз нарушишь, и твоей репутации конец.
  • Deodar Revolution
    официальная позиция ЕС - отложить на 30 лет
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