Новости • Агрессия России против Украины

"Слуга народа" не будет голосовать за обращение к США о статусе основного союзника: у Афганистана был такой и чем это закончилось, - Арахамия

6 62690
"Слуга народа" не будет голосовать за обращение к США о статусе основного союзника: у Афганистана был такой и чем это закончилось, - Арахамия
Фракция "Слуги народа" не будет поддерживать постановление об обращении к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA), которое доложны рассмотреть сегодня на внеочередном заседании Верховной Рады.

Об этом в интервью журналистам в Верховной Раде рассказал глава фракции "СН" Давид Арахамия, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Он пообещал, что "Слуга народа" объяснит свою позицию по этому вопросу своим избирателям.

Арахамия подчеркнул, что статус союзника вне НАТО с самого начала был создан для того, чтобы США предоставили странам, которые не могут быть в Альянсе, "такой толчок, что они могут быть в статусе союзников".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Необходимо провести референдум о членстве Украины в НАТО, чтобы Запад видел, что страна не разделена, - вице-премьер Стефанишина

"Но у нас в Украине другая ситуация. У нас в Конституции записано, что мы движемся в НАТО. У нас есть дорожная карта. Мы проводим много реформ и изменений для того, чтобы быть совместимыми с НАТО. То есть это не наш статус. Нам нужно другое… Это статус, который фактически ничего не дает. Вот, например, у Афганистана был такой статус, и мы видим, чем это закончилось", - пояснил Арахамия.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Вальд Ще
    Арахамія, мовчи, всі уже знають, що ти недоумок!
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!))))
  • 18c49ed2
    Зеля после никакого визита в США начал топить инициативу депутатов, поддержанную Розумковым, по предоставлению Украине статуса союзника вне НАТО. Недопосол Маркарова -- было только начало, Арахамия - продолжение.

    Этот вопрос депутаты "ЕС" и другие подняли еще перед визитом Зели в США. Но он слезно попросил подождать его визита, чтобы это решение Рады не помешало ему договориться в США о большем. Только вот визит принес не результат, а громкий пшик. Депутаты снова нначали сбор подписей и Разумков его поддержал. Величайший недонаполеон шибко приревновал и обиделся.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости