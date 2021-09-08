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"Слуга народа" Арахамия о спецоперации по "вагнеровцам": Это не предмет для обсуждения в СМИ - в ВСК все получили допуск к гостайне и могут это рассматривать

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"Слуга народа" Арахамия о спецоперации по "вагнеровцам": Это не предмет для обсуждения в СМИ - в ВСК все получили допуск к гостайне и могут это рассматривать
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что любые спецоперации не должны комментироваться в прессе.

Об этом он рассказал в интервью журналистам в Верховной Раде, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Говоря о спецоперации по задержанию "вагнеровцев", Арахамия отметил: "Если потенциально такая операция была, то это не предмет для обсуждения в СМИ. Мы видели какие-то операции только в художественных фильмах, а видите ли вы комментарии политиков и активистов о всех операциях, которые проводят США или какой-то Моссад. Если даже проводится спецоперация, то она всегда грифирована. Это нормальный процесс".

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Нардеп напомнил, что в парламенте работает временная следственная комиссия (ВСК), которая должна рассматривать вопрос по "вагнеровцам".

"Там все люди получили доступ и допуск к гостайне, поэтому могут это рассматривать", - добавил он.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США были в курсе о спецоперации по задержанию 33 россиян в Беларуси в прошлом году, которая была сорвана в августе 2020 года. Более того, США также оказывали помощь для ее проведения.

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Топ комментарии

  • Tema9
    "Если потенциально такая операция была, то это не предмет для обсуждения в СМИИ" - ЗЄнєлох вже на Г+Г зізнався що була і що сам зірвав цю спецоперацію. DAVAD DAUN мабуть в той час під наркотою був, раз не знає цього.
  • Юрий Варинский
    А ми й не збираємось цю спец. операцію розглядати. Ми маємо розглядати зраду Українського "президента". Та відсторонення його від влади та покарання за страшний злочин проти нашої держави!
  • Підлога Маккартні
    в ВСК все получили допуск к гостайне и могут это рассматривать

    Ждем завтра в какомнибудь телеграм канале подробную гос тайну "Слуга народа" Арахамия о спецоперации по "вагнеровцам": Это не предмет для обсуждения в СМИ - в ВСК все получили допуск к гостайне и могут это рассматривать - Цензор.НЕТ 4633
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