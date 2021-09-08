"Слуга народа" Арахамия о спецоперации по "вагнеровцам": Это не предмет для обсуждения в СМИ - в ВСК все получили допуск к гостайне и могут это рассматривать

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что любые спецоперации не должны комментироваться в прессе.

Об этом он рассказал в интервью журналистам в Верховной Раде, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Говоря о спецоперации по задержанию "вагнеровцев", Арахамия отметил: "Если потенциально такая операция была, то это не предмет для обсуждения в СМИ. Мы видели какие-то операции только в художественных фильмах, а видите ли вы комментарии политиков и активистов о всех операциях, которые проводят США или какой-то Моссад. Если даже проводится спецоперация, то она всегда грифирована. Это нормальный процесс".

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Нардеп напомнил, что в парламенте работает временная следственная комиссия (ВСК), которая должна рассматривать вопрос по "вагнеровцам".

"Там все люди получили доступ и допуск к гостайне, поэтому могут это рассматривать", - добавил он.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США были в курсе о спецоперации по задержанию 33 россиян в Беларуси в прошлом году, которая была сорвана в августе 2020 года. Более того, США также оказывали помощь для ее проведения.