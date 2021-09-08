"Это сознательная и недальновидная политическая диверсия", - вице-премьер Стефанишина об инициативе просить статус союзника США вне НАТО

Инициатива депутатов просить Конгресс США о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО через считанные дни после встречи двух лидеров выглядит как сознательная и недальновидная политическая диверсия.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ.

Лидеры двух государств уже определили формат взаимодействия по вопросам не только национальной, но и региональной безопасности в Черноморском регионе:

- поддержка евроатлантических стремлений Украины;

- сотрудничество в рамках двустороннего соглашения о стратегических основах оборонного сотрудничества;

- сотрудничество в рамках Партнерства с расширенными возможностями в рамках НАТО.

По ее словам, предлагаемая к рассмотрению в Раде инициатива не проговаривалась на уровне глав государств, она ни на шаг не приближает Украину к конституционно закрепленному курсу евроатлантической интеграции и членства в НАТО, не имеет добавленной стоимости, ведь Украина уже имеет гораздо больше возможностей, чем мог бы дать этот статус.

"Инициированное к рассмотрению ВРУ завтра постановление является ничем иным как целенаправленной кампанией по дискредитации усилий власти по реализации конституционного курса", - уверена Стефанишина.

Она также подчеркнула, что президент Владимир Зеленский и правительство имеют четкое понимание, что необходимо сделать для того, чтобы Украина стала настоящим сильным союзником и НАТО, и США в частности. Во время визита в США была заложена основа стратегического партнерства Украины и США, подписано рамочное соглашение для системного стратегического сотрудничества оборонных ведомств США и Украины.

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Стефанишина также напомнила, что в 2017 году парламент уже голосовал подобное обращение, которое осталось только политической декларацией.

"Никаких гарантий статус "основного союзника вне НАТО" не дает. Афганистан тоже является "союзником вне НАТО". Гарантией безопасности Украины является реформированный в соответствии со стандартами и принципами НАТО сектор безопасности и обороны и усиление сотрудничества с НАТО на всех уровнях", - написала Стефанишина.

"И хотя с юридической точки зрения получение статуса действительно не препятствует приобретению членства в НАТО, но его практическая добавленная стоимость очень сомнительна, а риски вполне реальны. Мы дадим дополнительные аргументы тем, кто сейчас в НАТО сдержанно реагирует на стремление Украины стать членом Альянса. Этот вопрос, уверена, будет использован российской пропагандой как пример новых колебаний Украины. Слишком долго Украина была непредсказуемым и непоследовательным партнером, что только вредило нашим отношениям с Альянсом. Пришло время действий, а не громких слов или знаковых статусов. Тем более, когда речь идет о статусе, созданном для стран, которые в силу своего географического расположения не могут претендовать на членство в НАТО и не имеют подобных амбиций", - уверена вице-премьер

"Призываю инициаторов обращения сосредоточиться на вещах, которые усиливают нашу интеграцию в НАТО", - резюмировала Стефанишина.

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Как сообщалось, спикер парламента Дмитрий Разумков созывает внеочередное заседание Верховной Рады на 8 сентября для принятия обращения относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA).

Глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что фракция "Слуги народа" не будет поддерживать постановление об обращении к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA).