Нардеп "ЕС" Геращенко призвала немедленно создать ВСК по "вагнергейту": Власть предала украинские спецслужбы, подыгрывая Путину

Резонансный материал CNN, в котором подтверждается информация о срыве операции по "вагнеровцам", подтвердил ту информацию, которую уже год требует расследовать "Европейская Солидарность".

Об этом с трибуны Верховной Рады заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

По ее словам, спецоперация должна была войти в золотой фонд украинских спецслужб, к ней были привлечены страны НАТО, в частности, спецслужбы США.

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"Я хочу напомнить, что частная армия "вагнеровцев" это по сути армия Путина. Потому что в РФ даже в ЖЭКи назначают по представлению Кремля. Все серийные убийцы находятся там на карандаше ФСБ и выполняют свои страшные преступления на Донбассе - в том числе и сбивание МН-17 - исключительно с санкции Путина. И сейчас, когда в Гааге продолжается суд по сбиванию МН-17, украинская власть подло подыграла Путину, когда отдала Цемаха, одного из главных свидетелей. А потом передала Лукашенко-Путину полную информацию о 33 убийцах, которых должны были задержать на территории Украины и которые стали свидетелями преступлений Путина", - отмечает Ирина Геращенко.

"Это та информация, которую "Европейская Солидарность" обнародовала год назад в сессионном зале, требуя создать временную следственную комиссию из-за предательствах наших спецслужбистов в высоких кабинетах Банковой", - говорит Геращенко.

"Напомню, что Банковая, ее приспешники и все "слуги" нам год рассказывали, что никакой операции не было. Затем они начали рассказывать, что там что-то такое было, но ее не срывали. Затем Зеленский дал явку с повинной, когда признался, что именно он рассказал Лукашенко все подробности этой операции", - отметила Ирина Геращенко.

"Мы ожидаем, что до конца месяца будет текстовая версия расследования Bellingcat по этому преступлению. Но уже сейчас расследователь Христо Грозев отмечает, что украинская власть отказалась от каких-либо комментариев. Потому что интервью Зеленский дает только прикормленным шашлыками журналистам, вернее, пропагандистам олигархических каналов. А никогда не разговаривает с независимыми журналистами", - отметила сопредседатель фракции.

Геращенко отметила - операция по Чаусу, к которой были причастны украинские спецслужбы, которых заставила Банковая опозориться и в соседней дружественном государстве похищать коррупционера, - это продолжение операции по "вагнеровцам", для того, чтобы отвлечь внимание.

"Мы настаиваем, чтобы вы прекратили играть с этими вещами, со всеми этими своими прикормленными ВСК и создали ВСК по "вагнеровцам". Потому что это предательство наших спецслужб, это предательство нашей армии Верховным Главнокомандующим и его прихвостнями", - резюмирует Ирина Геращенко.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США были в курсе о спецоперации по задержанию 33 россиян в Беларуси в прошлом году, которая была сорвана в августе 2020 года. Более того, США также оказывали помощь для ее проведения.