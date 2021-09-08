Уруский о выполнении Гособоронзаказа: Заключены госконтракты на 19 млрд грн из предусмотренных 27,5 млрд, но нужно ускориться

7 сентября под председательством вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского состоялось совещание о состоянии выполнения Государственного оборонного заказа (ГОЗ) в 2021 году, планирования оборонных закупок на 2022-2024 годы и функционировании электронного реестра участников отбора и исполнителей государственных контрактов (договоров).

"По информации заказчиков, ГОЗ-2021 выполняется. Сейчас происходит пролонгация переходных и заключение запланированных государственных контрактов", - сообщает пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день из общего объема финансирования, предусмотренного государственным оборонным заказом на 2021, в размере 27,5 млрд грн, пролонгированы переходные и заключены новые государственные контракты на сумму почти 19 млрд грн. Государственные заказчики заверили, что уже в этом месяце будет заключено большинство запланированных контрактов", - отметил Уруский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выполнение Гособоронзаказа в 2021г опережает прошлогодний график вдвое, - Уруский

Чиновник также добавил: "Процесс заключения запланированных контрактов и выполнения ГОЗ-2021 необходимо ускорить с минимальным внесением изменений. Надеюсь, что в октябре во время проведения очередного совещания по выполнению ГОЗ-2021 ситуация изменится кардинально".

Во время совещания также обсудили рабочие вопросы функционирования электронного реестра участников отбора и исполнителей государственных контрактов (договоров). Вице-премьер-министр Украины обратил внимание, что с 9 августа 2021 функционирует электронный реестр. Однако субъекты хозяйствования не слишком активно подают документы (в онлайн-формате) для актуализации своих данных в электронном реестре.

Представители Минстратегпрома предоставили разъяснения о порядке функционирования и использования реестра и подчеркнули необходимость субъектам хозяйствования ускорить процесс предоставления документов для актуализации своих данных в электронном реестре.

Кроме этого, участники совещания рассмотрели вопросы планирования оборонных закупок на 2022-2024 годы, которое будут проходить уже исключительно по Закону Украины "О оборонных закупках".