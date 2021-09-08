Статья CNN о срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев". ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

Издание CNN опубликовало резонансный материал, в котором подтверждается информация о срыве операции по задержанию "вагнеровцев".

Цензор.НЕТ публикует перевод материала CNN.

Сотрудники службы безопасности нарушили утреннее спокойствие на базе отдыха на берегу озера, построенной еще в советские времена недалеко от Минска, ворвавшись, чтобы арестовать 32 российских наемников.

До прошлогодних президентских выборов в Беларуси оставалось меньше двух недель, и власти подозревали, что посторонние были посланы из России для вмешательства.

Мужчины действительно были частью миссии. Но целью была не Беларусь, и они не выполняли заказы какой-либо российской организации.

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Их вели. Эти 32 человека вместе с еще одним мужчиной, задержанным на юге Беларуси, стали целью тщательно продуманной разведывательной операции со стороны Украины с ведома и при предполагаемой поддержке Соединенных Штатов.

Трое бывших высокопоставленных чиновников украинской военной разведки эксклюзивно для CNN рассказали, как они организовали экстраординарную операцию, направленную на выманивание подозреваемых военных преступников из России для судебного преследования за зверства, совершенные на востоке Украины, где сепаратисты, поддерживаемые Москвой, ведут борьбу в течение многих лет.

Во-первых, украинские агенты выдавали себя за российскую частную военную компанию, нанимая на работу в сфере безопасности, оплачиваемую выше чем принято, предлагая выгодный контракт в размере 5000 долларов в месяц для защиты нефтяных объектов Венесуэлы, сообщили CNN эти люди, которые говорили на условиях анонимности. потому что они не уполномочены говорить о секретной операции.

Источники сообщили, что на эту приманку клюнули сотни потенциальных российских подрядчиков, которые подали заявки на работу, что предоставило украинской разведке беспрецедентную возможность начать выявление подозреваемых в военных преступлениях.

"Мы начали им звонить и говорить: "Эй, мужик, хорошо, расскажи мне что-нибудь о себе. Может, ты на самом деле не боец, может, ты сантехник или что-то в этом роде", - сказал один из бывших офицеров военной разведки - CNN о проверке звонков претендентам.

"А потом они начали раскрывать что-то о себе, присылая нам документы, военные удостоверения и доказательства того, где они воевали. И мы типа "бинго, мы можем это использовать"", - добавил источник.

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По словам офицеров разведки, цели сами начали присылать доказательства того, кем они были, свой военный опыт и даже конкретные бои и инциденты, в которых они участвовали, включая удостоверения личности и потенциально компрометирующие фотографии и видео, их "подвиги" на востоке Украины и в других местах.

На одном видео, переданном CNN бывшими источниками военной разведки, запечатлена группа боевиков на востоке Украины, держащая обломки военного самолета, который, по словам источников, только что был сбит. Преступление было признанным террористическим в Украине.

Другие заявители связаны с нападением на MH17, рейс Malaysian Airlines из Амстердама в Куала-Лумпур, который был сбит в июле 2014 года над украинской территорией, контролируемой пророссийскими сепаратистами. Все находившиеся на борту самолета 298 человек погибли. Группа международных прокуроров под руководством Нидерландов заявила, что самолет был сбит ракетой, доставленной из России и выпущенной из деревни, контролируемой сепаратистами. Россия отрицает свою причастность.

"Двое присутствовали при запуске ракеты, сбившей MH17. Четверо других были членами группы, которая сбила наш военный самолет и убила не менее 70 наших лучших людей", - сказал CNN второй бывший источник украинской военной разведки.

"Поиск и наказание этих людей было для нас большим интересом", - добавил он.

Очевидно, это представляло интерес и для американской разведки, хотя официальные лица США отрицают свою прямую роль. По словам представителей украинской разведки, операция под руководством Украины получила американские деньги, техническую помощь и рекомендации ЦРУ о том, как "привлечь" российских наемников.

Высокопоставленный чиновник США сказал CNN, что эти утверждения "ложны".

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Он указал, что разведка США знала об операции, но отрицал какую-либо причастность. Чиновник, пожелавший остаться неназванным, поскольку он не был уполномочен говорить публично, предположил, что попытки вовлечь американские агентства могут быть попыткой разделить или даже переложить вину за провал украинской операции.

CNN провела недели в Украине, проверяя и просматривая отчеты об операции и разговаривая с людьми, которые были в нее вовлечены.

Представлять себя частной военной компанией имело смысл - военные подрядчики, связанные с Кремлем, стали хорошо известной стороной жизни российских ветеранов.

CNN ранее отслеживал российских наемников, действующих в Ливии, Центральноафриканской Республике, Сирии, Мозамбике и других странах. Часто солдаты по найму работают на Вагнера, крупную частную военную компанию, которая якобы связана с Евгением Пригожиным, союзником президента России Владимира Путина, хотя Пригожин отрицает эти связи. В сообщении об арестах на минском курорте белорусскими властями говорилось, что задержанные работали на Вагнера.

По словам источников, из-за того, что уловка вербовки на их веб-сайте оставалась незамеченной, сотрудники украинской разведки просто выбрали людей, имеющих самые тесные и противоречивые связи с Украиной, и предложили им фальшивые контракты с Венесуэлой.

По их словам, они выбрали 28 россиян, предположительно связанных с незаконными действиями в Украине, и еще пятерых без каких-либо связей.

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Россиянам сказали, что они будут отправлены в Турцию для стыковки с Каракасом. Источники сообщили CNN, что реальный план состоял в том, чтобы доставить их в Украину, где они могут быть арестованы.

Пандемия коронавируса неожиданно изменила план, когда Россия закрыла свои границы, чтобы остановить распространение COVID-19.

Однако Москва продолжала разрешать поездки к своему соседу и союзнику - Беларуси. Согласно украинским источникам, ничего не подозревающих новобранцев на автобусе доставили по суше в Минск, откуда, как они думали, скоро отправятся в Венесуэлу.

Суровые наемники на курорте, обещающем "комфорт и уют" на фоне "отсутствия городской суеты и повседневных забот", казались нелепыми, если не подозрительными, вспомнил один из сотрудников.

"Да, я помню, я встречался с ними", - сказал охранник CNN в прошлом месяце. "Они провели здесь пару дней. Они ничего не сделали, чтобы нас побеспокоить", - сказал он, добавив, что аресты стали неожиданностью. "Люди приезжают сюда, потому что с другой стороны санатория есть красивый водоем", - сказал он.

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По словам источников CNN, задержка была достаточной для того, чтобы белорусские спецслужбы начали действовать, всего за несколько часов до вылета группы.

В то время некоторые подозревали в причастности Россию. В драматических сценах, транслируемых по белорусскому государственному телевидению, арестованных выставляли напоказ на экране, а их документы, удостоверяющие личность, демонстрировали как свидетельство их российского военного прошлого.

"Мы получили подтвержденную информацию, что эти россияне имели реальный боевой опыт и действительно принимали участие в вооруженных конфликтах", - сообщил по государственному телевидению неназванный, сильно замаскированный командир белорусской полиции.

Бывший советник президента Беларуси сообщил CNN на условиях анонимности, что белорусские власти изначально действительно считали, что группа была отправлена в Беларусь россиянами для дестабилизации страны в преддверии предстоящих выборов.

Он сказал CNN, что в Минске возникло замешательство по поводу того, что, по всей видимости, было агрессией со стороны их российских союзников.

Кремль, похоже, тоже застали врасплох: его представитель заявил российским СМИ, что у них "нет полной информации" об инциденте. Позже Кремль отрицал, что отправил этих людей вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

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Вмешался и президент Украины Владимир Зеленский, который призвал к экстрадиции мужчин в Украину во время телефонного разговора с президентом Беларуси Александром Лукашенко всего через несколько дней после арестов.

"Я надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут переданы нам для судебного преследования в соответствии с действующими международно-правовыми документами", - сказал Зеленский, говорится в расшифровке звонка.

Спустя пару дней Лукашенко отклонил эту просьбу. Он поговорил с Путиным, и оба лидера "выразили уверенность, что ситуация будет разрешена", говорится в заявлении Кремля.

Через неделю после этого звонка Россия объявила о возвращении 32 россиян, арестованных в санатории. 33-й мужчина, имевший двойное гражданство Беларуси и России, остался в Беларуси.

Президент Украины Зеленский публично отрицал факт украинской операции, заявив украинскому телевидению в июне 2021 года, что его страну "втянули" в этот вопрос.

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"Я понимаю, что идея этой операции была идеей, скажем, других стран, а не Украины", - сказал он.

Украинские официальные лица не ответили на запрос CNN о комментарии к этой истории.

Но, согласно украинским источникам CNN, эта неудача стала серьезным ударом для украинской разведки, которая, по их словам, работала над тем, чтобы поймать российских подозреваемых в течение почти 18 месяцев.

"Если бы эти люди оказались здесь, в Украине, подробности их преступных действий стали бы известны всему миру", - сказал CNN один из источников.

"Украина могла бы привлечь их к ответственности и показать, что наша борьба с Россией серьезна и что мы не будем поднимать руки в знак капитуляции", - добавил источник.

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