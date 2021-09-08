Неотвратимость наказания за коррупцию в Украине становится нормой. ВАКС вынес 45 приговоров, 27 человек получили реальные сроки, - Танасевич

За два года работы Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вынес приговоры трем народным депутатам, двум депутатам местных советов, реальное наказание в виде лишения свободы получили 27 коррупционеров.

Об этом заявила глава ВАКС Елена Танасевич в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"В настоящее время вынесено 45 приговоров, из которых 7 – оправдательные, 38, обвинительные, и еще один в части предъявленного обвинения является оправдательным, а в другой части – обвинительным", - рассказала Танасевич.

По ее словам, среди обвинительных приговоров 14 вынесены на основании соглашений о признании вины.

"Реальное наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 9 лет назначено 27 лицам. Сейчас на рассмотрении первой инстанции ВАКС находится 184 уголовных производств по обвинению 440 лиц", - уточнила Танасевич.

При этом она добавила: "За два года обвинительные приговоры вынесены в отношении трех народных депутатов и двух депутатов местных советов, приговоры в отношении бывших и нынешних министров не выносились".

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По словам глав ВАКС, ожидания украинцев от деятельности суда – это количество приговоров.

"Но я не устаю повторять, что правосудие "на быструю руку" без тщательного исследования и анализа доказательств очевидно не в интересах гражданского общества. Мы стремимся не к громким овациям, а достичь цели уголовного производства: чтобы каждый, кто совершил уголовное правонарушение, был привлечен к уголовной ответственности в меру своей вины, а каждый невиновный не был осужден", - заверила глава суда.

Он подчеркнула, что специфика работы суда позволяет увидеть реальные результаты лишь в долгосрочной перспективе.

"Но уже сейчас можно констатировать, что неотвратимость наказания за коррупцию в Украине становится нормой", - резюмировала глава ВАКС