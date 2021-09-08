Без металлолома мы потеряем металлургию, нужно ввести мораторий на его экспорт, - нардеп
Об этом заявил народный депутат из фракции "Слуга народа" Дмитрий Кисилевский, передает Цензор.НЕТ.
"Вокруг нас все страны, и дружеские, и вражеские, осуществляют меры для того, чтобы ограничить экспорт металлолома. Потому что все понимают несколько вещей. Что, во-первых, без металлолома металлургии в принципе не существует. Не существует технологии, которая позволяет выплавлять сталь без металлолома. И поскольку металлургия для каждой из этих стран важна, то каждый свое стратегическое сырье у себя пытается защитить. И Украине нужно делать так же, потому что это важно с экономической точки зрения", - рассказал Кисилевский.
Он также отметил, что металлолом является ключевым сырьем для декарбонизации в металлургии, поскольку его использование позволяет существенно снизить выбросы СО2. Поэтому, учитывая намерения Украины присоединиться к Европейскому зеленому курсу, власть должна сделать все необходимое, чтобы отечественные металлургические предприятия имели нужное сырье для работы.
"Если мы позволим вывезти это сырье, которое позволяет декарбонизировать металлургию, просто мы у самих себя забираем будущее. То есть, мы самих себя лишаем даже теоретической возможности в будущем декарбонизировать фундаментальную отрасль украинской промышленности", - подчеркнул Кисилевский.
По мнению депутата, правительство должно немедленно существенно ограничить экспорт лома, который в последнее время вывозится в чрезвычайно больших объемах - сегодня нынешний экспорт лома уже в 10 раз превысил показатели прошлого года.
"В законе Украины о металлоломе так и написано, что металлолом является стратегическим сырьем. Но теперь нужно эти декларации подтвердить конкретными действиями", - подытожил Кисилевский.
Ранее Федерация работодателей Украины обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием ввести до 2024 года запрет на экспорт металлолома, в связи с тем, что рост мировых цен на лом привел к резкому росту его экспорта и отечественные предприятия испытывают дефицит сырья. В ФРУ при этом подчеркнули, что металлолом является критическим сырьем для декарбонизации украинской металлургии.
Вместе с тем, председатель правления "Интерпайп Втормет" Валентин Макаренко заявил, что дефицит металлолома уже заставляет промпредприятия сокращать производство, и призвал ввести запрет на экспорт лома