В порту Черноморска построят новый пирс для приема крупнотоннажных судов, - Кубраков
Как информирует Цензор.НЕТ, министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что это позволит принимать крупнотоннажные суда типа Panamax и увеличит возможности агроэкспорта.
"Этот проект обсуждался 13 лет, и, наконец мы можем сказать, что он будет воплощен. А это - 40 млн долларов прямых инвестиций, больше экспортных возможностей для украинских производителей, новые рабочие места. Благодаря заключенному договору и государство, и инвестор имеют гарантии и четко определенные обязательства", - говорится в сообщении.
По договору, строительством нового пирса с причалами займется СП "Рисоил Терминал", которая является дочерней компанией Швейцарской RISOIL S.A. Ассоциация морских портов, в свою очередь, должна провести дноуглубительные работы, увеличив глубину до 15 метров.
"Таким образом в Украине появится еще один двусторонний причал, способный принимать и качественно обрабатывать крупнотоннажные суда, которые жизненно необходимы для нашего агроэкспорта", - отметил Кубраков.
По его словам, порт Черноморска нуждался в дноуглублении еще 15 лет назад, и с тех пор вопрос постоянно поднимался министерством и руководством портов.
"Это важный шаг к развитию портовой инфраструктуры. Напомню, около 17 млрд грн капитальных инвестиций в ближайшие 5 лет должны быть направлены на развитие портов. Иначе мы не только потеряем какие-то потенциальные возможности, но и начнем терять объемы экспорта так же быстро, как мы потеряли портовый транзит", - подытожил министр.
Ранее президент Владимир Зеленский на форуме "Украина 30. Инфраструктура" рассказал о планах развития морских портов Украины по программе "Большая стройка". В частности, речь идет о передаче портов в концессию и развитии речного транспорта.