Оккупанты связывают задержание бывшего члена Меджлиса Менсеитова с повреждением газопровода в Крыму, - Денисова

По предварительной информации, "следственные действия" и задержание бывшего члена Меджлиса Эльдара Менсеитова связаны с повреждением газопровода в оккупированном Крыму в селе Перевальное 23 августа текущего года.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

Она также напомнила, что Эльдар 18 июля 2021 года свидетельствовал на стороне защиты по "делу Мустафы Джемилева", которого страна-оккупант судит заочно, за якобы "незаконное пересечение границы РФ" и "незаконное обращение с оружием".

"Игнорируя требование Международного суда ООН об отмене запрета на деятельность Меджлиса, РФ продолжает практику позорных репрессий против крымскотатарского народа. Требую от Российской Федерации немедленно прекратить преследование коренного народа Крымского полуострова и освободить всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины. Призываю международное сообщество решительно осудить такие противоправные действия государства-оккупанта и усилить политико-санкционное давление на Россию для прекращения грубых нарушений прав человека на территории временно оккупированного Крыма", - отметила Денисова.

Как сообщалось, в Симферополе, в поселке Молодежное, после следственных мероприятий увезли в неизвестном направлении Менсеитова Эльдара, бывшего члена Меджлиса крымскотатарского народа по Симферопольскому району.

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