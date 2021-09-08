Оккупанты связывают задержание бывшего члена Меджлиса Менсеитова с повреждением газопровода в Крыму, - Денисова
Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.
Она также напомнила, что Эльдар 18 июля 2021 года свидетельствовал на стороне защиты по "делу Мустафы Джемилева", которого страна-оккупант судит заочно, за якобы "незаконное пересечение границы РФ" и "незаконное обращение с оружием".
"Игнорируя требование Международного суда ООН об отмене запрета на деятельность Меджлиса, РФ продолжает практику позорных репрессий против крымскотатарского народа. Требую от Российской Федерации немедленно прекратить преследование коренного народа Крымского полуострова и освободить всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины. Призываю международное сообщество решительно осудить такие противоправные действия государства-оккупанта и усилить политико-санкционное давление на Россию для прекращения грубых нарушений прав человека на территории временно оккупированного Крыма", - отметила Денисова.
Как сообщалось, в Симферополе, в поселке Молодежное, после следственных мероприятий увезли в неизвестном направлении Менсеитова Эльдара, бывшего члена Меджлиса крымскотатарского народа по Симферопольскому району.