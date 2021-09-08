Рада призвала международное сообщество не признавать результаты выборов в Госдуму РФ

Верховная Рада обратилась к международному сообществу относительно незаконной подготовки выборов в Госдуму РФ на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности на пленарном заседании в среду народные депутаты проголосовали за проект постановления об Обращении ВРУ к международному сообществу в связи с незаконной подготовкой выборов в Государственную Думу Российской Федерации в оккупированной АР Крым и Севастополе и с привлечением к голосованию граждан Украины из оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

За такое решение проголосовали 318 нардепов.

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