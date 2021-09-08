Спикер МИД Николенко о демонтаже памятного знака в честь дружбы с Москвой: Дружба на танках не строится

Реакция министерства иностранных дел РФ на демонтаж памятного знака о дружбе Киева и Москвы на улице Маршала Якубовского вызывает удивление, поборники исторических связей до сих пор не поняли, что дружба на танках не строится.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Развязанная из Москвы вооруженная агрессия против Украины унесла тысячи украинских жизней, десятки тысяч людей остались с искалеченными судьбами, сотни тысяч вынуждены жить в условиях перманентной угрозы жизни и здоровью на оккупированных территориях. Памятный знак, установленный в 2001 году, не отражает реалии сегодняшнего дня", - сказал Николенко.

Спикер МИД добавил, что в Киеве найдется место для другого монумента, который зафиксирует покаяние РФ за горе, принесенное ею на украинскую землю.

"Уверен, что в Киеве найдется место для другого монумента: зафиксировать покаяние России за все то горе, которое она принесла на украинскую землю. Исправлять исторические ошибки никогда не поздно", - подчеркнул Николенко.

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Как сообщалось, столичные коммунальщики демонтировали памятный знак на улице Маршала Якубовского, 8, установленный в честь дружбы Киева с Москвой.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что "произошедшее вызывает лишь сожаление". По ее словам, "нынешний киевский режим упорно навязывает населению Украины ненависть ко всему, что связано или хотя бы имеет отношение к России".