Миллионные злоупотребления при строительстве современного комплекса ОХМАТДЕТа: прокуроры САП направили дело в суд

Направлен в суд обвинительный акт по обвинению бывшей главы ГП "Укрмедпроектбуд" и бывшего руководителя частного предприятия - генподрядчика в злоупотреблениях при проведении закупки оборудования при строительстве лечебно-диагностического комплекса "ОХМАТДЕТа", которые нанесли более 30 млн гривен убытков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба САП.

8 сентября 2021 по результатам предварительного расследования детективов НАБУ, прокурорами САП направлен в суд обвинительный акт по обвинению бывшей главы ГП "Укрмедпроектбуд" и бывшего руководителя частного предприятия - генподрядчика в злоупотреблениях при проведении закупки инженерного и технического оборудования при строительстве современного лечебно-диагностического комплекса национальной детской специализированной больницы ОХМАТДЕТ, которые нанесли более 30 млн гривен убытков.

Напомним, досудебным расследованием установлено, что государственное предприятие "Укрмедпроектбуд", которое выступало заказчиком работ по строительству НДСБ ОХМАТДЕТ, за бюджетные средства заказало у частного общества инженерное и техническое оборудование (в частности лифты и модули тепловых пунктов), для строительства и оснащения указанного лечебного заведения.

Согласно условиям заключенных договоров государственным предприятием были проведены расчеты с генподрядчиком путем 100% авансирования, что составляло более 30 млн гривен, однако в дальнейшем указанное инженерное и техническое оборудование не было поставлено и вообще отсутствует до сих пор.

Несмотря на отсутствие оборудования, в 2013 году главой государственного предприятия (до этого она была директором предприятия - генподрядчика), которая действовала вопреки интересам возглавляемого ею предприятия, однако с целью получения неправомерной выгоды другими юридическими лицами, при пособничестве тогдашних руководителей предприятий генподрядчика и подрядчика, были подписаны расходные накладные, согласно которым им якобы принято от генподрядчика указанное оборудование, за которое уже были выплачены авансовые платежи в полном объеме.

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В дальнейшем указанными лицами совершен также ряд действий, направленных на сокрытие непоставки и отсутствия оборудования.

Вследствие указанных совместных умышленных действий указанных должностных лиц государственному бюджету в лице ГП "Укрмедпроектбуд" причинен материальный ущерб (убытки) в размере более 30 миллионов гривен.

Действия бывшей главы государственного предприятия квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 УК Украины, бывшего руководителя частного предприятия - генподрядчика - по по ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 УК Украины.

На сегодняшний день обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу.

Отмечается, что досудебное расследование по подозрению руководителя частной коммерческой организации, находящегося в розыске, продолжается.

Оговорки. Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Сегодня, 8 сентября, на Цензор.НЕТ выйдет интервью с гендиректором ОХМАТДЕТа Владимиром Жовниром.