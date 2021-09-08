15 сентября Кабмин направит в ВР проект госбюджета-2022. Он будет сбалансированный и реалистичный, - Шмыгаль
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15 сентября, как и предусмотрено законодательством, Кабмин направит в парламент проект Государственного бюджета на 2022 год.
Об этом сегодня на заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм-канал Шмыгаля.
"Впервые документ будет основываться на среднесрочной бюджетной декларации, которая рассчитана на три года. Это будет сбалансированный и реалистичный проект с четко определенными приоритетами, среди которых: обороноспособность, развитие медицинской сферы, образование, инфраструктура и, конечно, социальные программы", - отметил Шмыгаль.