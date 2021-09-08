ВР одобрила создание дополнительных условий для профессионального развития работников театров

Верховная Рада внесла изменения в закон "О театре и театральном деле".

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности в среду на заседании народные депутаты проголосовали проект закона о внесении изменений в закон Украины "О театрах и театральном деле" относительно создания дополнительных условий для обеспечения профессионального развития творческих работников театров.

За такое решение - 318 присутствующих. Законопроект голосовали без обсуждения.

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"Ранее поехать на длительные гастроли/съемки было задачей со звездочкой. Иногда артисты были просто вынуждены "забрать трудовую" и попрощаться с родным театром или филармонией. Сегодня мы создали для них возможность участвовать в интересных проектах и ​​оставаться на постоянном месте работы дома, используя право на творческий отпуск для проведения творческой деятельности", - прокомментировала принятие данного законопроекта нардеп "СН" Евгения Кравчук.

"Вскоре ожидаем Положение, которое разрабатывает Министерство культуры и информационной политики, которое конкретизирует детали: установит сроки и порядок предоставления таких отпусков", - добавила она.