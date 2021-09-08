Рада отказалась обратиться к США относительно статуса основного союзника
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Верховная Рада провалила обращение к Конгрессу США относительно предоставления Украине статуса основного союзника Америки.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
В частности, на внеочередном заседании депутаты рассматривали проект постановления об Обращении Верховной Рады Украины к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA).
За его принятие проголосовали 24 народных депутатов при необходимых 226.
Большинство присутствующих воздержались.
Перед рассмотрением вопроса нардепы фракции ОПЗЖ покинули сессионный зал.