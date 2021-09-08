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Рада отказалась обратиться к США относительно статуса основного союзника

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Рада отказалась обратиться к США относительно статуса основного союзника
Верховная Рада провалила обращение к Конгрессу США относительно предоставления Украине статуса основного союзника Америки.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, на внеочередном заседании депутаты рассматривали проект постановления об Обращении Верховной Рады Украины к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA).

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За его принятие проголосовали 24 народных депутатов при необходимых 226.

Большинство присутствующих воздержались.

Перед рассмотрением вопроса нардепы фракции ОПЗЖ покинули сессионный зал.

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Топ комментарии

  • Ustym Karmaliuk
    бо не можна бути одночасно і на службі в РФ і союзником США.
  • Игорь Юрьевич 0f4c2b2c
    Вот этим и всё сказано о Зелупе и его слугах урода Рада отказалась обратиться к США относительно статуса основного союзника - Цензор.НЕТ 9848
  • Scorpman Y
    главное - помни как ты орало за клована в 2019 и как за него голосовало) Ну и заодно сделай себе татушку на лбу "зелебот - дебил".. Чтобы было по честному))
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