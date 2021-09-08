Ляшко о работе учебных заведений в "желтой" зоне: Не будут уходить на карантин, если 80% персонала вакцинированы хотя бы одной дозой
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Для продолжения работы учебных заведений при условии введения "желтой" зоны карантина должны быть вакцинированы от коронавируса 80% сотрудников хотя бы первой дозой.
Об этом сегодня на заседании Кабмина заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Работа учебных заведений в желтом уровне не будет ограничиваться при условии 80% вакцинированных хотя бы одной дозой", - сказал Ляшко.