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Рада рассекретила зарплаты топ-менеджмента государственных и коммунальных предприятий

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Рада рассекретила зарплаты топ-менеджмента государственных и коммунальных предприятий
Верховная Рада внесла изменения в законодательство относительно зарплат чиновников.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, в среду на заседании Верховная Рада проголосовала за законопроект О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению открытости информации о размере оплаты труда в государственных компаниях.

За такое решение - 324 народных депутатов.

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Законопроектом предлагается внести изменения в закон "О защите персональных данных", установив, что впредь "не относится к информации с ограниченным доступом информация о получении в любой форме физическим лицом бюджетных средств, государственного или коммунального имущества, структура, принципы формирования и размер оплаты труда, вознаграждения, дополнительного блага руководителя, заместителя руководителя юридического лица публичного права, государственного или коммунального предприятия или государственной или коммунальной организации, имеющей целью получение прибыли".

То же касается, по законопроекту, лиц, которые постоянно или временно занимают должность члена исполнительного органа или входят в состав наблюдательного совета хозяйственного общества, в уставном капитале которого более 50% акций прямо или косвенно принадлежат государству.

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  • олег иванов 9d1a2ffb
    Наверное посмотрели эти данные и решили гриф секретности еще 50 лет не снимать-от греха подальше.А то сметуны возмутятся и сметут их. Рада рассекретила зарплаты топ-менеджмента государственных и коммунальных предприятий - Цензор.НЕТ 3534
    Рада рассекретила зарплаты топ-менеджмента государственных и коммунальных предприятий - Цензор.НЕТ 8604
  • Підлога Маккартні
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  • Підлога Маккартні
    Ну и где розсекреченные данные? Рада рассекретила зарплаты топ-менеджмента государственных и коммунальных предприятий - Цензор.НЕТ 6350
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