Минэнерго готово взять в управление государственные облэнерго, - замминистра Власенко

Министерство энергетики уже согласовало с Министерством экономики и подготовило письмо в Кабинет Министров относительно передачи в управление Минэнерго операторов систем распределения электроэнергии (облэнерго) с государственными корпоративными правами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил замминистра энергетики Юрий Власенко.

"Мы вчера подписали письмо с согласованием от Минэкономики относительно передачи нам в управление областных государственных распределительных компаний", - отметил он.

Согласно решению СНБО от 30 апреля, введенного в действие указом президента №452 от 28 августа, облэнерго с госчастью должны быть исключены из перечней приватизации и переданы в управление Минэнерго от Фонда госимущества.

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