Кабмин передал управление туризмом от Минкульта в Мининфраструктуры
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Мининфраструктуры Украины, информирует Цензор.НЕТ.
По словам главы министерства Александра Кубракова, данное решение открывает более широкие возможности для создания новой курортной инфраструктуры в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".
"Решение - не спонтанное. Есть огромный массив работы, который уже проработала команда ГАРТ в сотрудничестве с Минкультом: это проект "Путешествуй Украиной", активные промоции бренда государства на национальном и международном уровнях, а также едва ли не впервые за долгие годы туризм в Украине получил реальное финансирование и визию развития", - говорится в сообщении.
По словам Ккубракова, на основе этих наработок следует создать условия для развития туристического сектора. Команда Мининфраструктуры долгое время системно сотрудничает с Минкультом. Об этом свидетельствуют дороги к туристическим магнитам, новая навигация, развитие водных туристических маршрутов.
"Однако отныне мы открываем более широкие возможности для еще одного направления "Большой стройки". Это создание новой инфраструктуры для существующих и будущих курортов, работа с украинскими и международными инвесторами, привлечение новых туристов в нашу страну", - подчеркнул министр инфраструктуры.
Мининфраструктуры формировало и реализовывало государственную политику в сфере туризма с 2011 по 2015 год. В 2015-м эта функция была передана Министерству экономического развития и торговли.
Напомним, ранее в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" стартовал проект "Малое Карпатский круг", который предусматривает развитие комфортных дорог между туристическими центрами Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей.