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"Слуга народа" Арахамия во время сегодняшнего заседания Рады планировал с Ермаком визит в Афины: "А в воскресенье встретимся с их премьером", - СМИ. ФОТО

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"Слуга народа" Арахамия во время сегодняшнего заседания Рады планировал с Ермаком визит в Афины: "А в воскресенье встретимся с их премьером", - СМИ. ФОТО
В среду, 8 сентября, председатель фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия предлагал главе Офиса Президента Андрею Ермаку программу поездки в Афины (Греция).

Соответствующую переписку удалось зафиксировать Буквам, передает Цензор.НЕТ.

В частности, Арахамия рассказал Ермаку о мероприятии, которое запланировано на пятницу. Отмечается, что оно пройдет на уровне глав государств и правительств Кипра, Франции, Греции, Италии, Мальты, Португалии и Испании.

Очевидно, планированием поездки в Афины занимается Арахамия.

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"Предлагает следующий формат: в пятницу мы прилетим и встретиться можем с кем-то из этих ... Суббота-воскресенье там, а в воскресенье во второй половине (дня. - Ред.) встретимся с их премьером. Они (другие участники мероприятия. - Ред.) как раз разъедутся. Премьер просто не может уложиться в один день", - написал Арахамия.

Ермак не ответил на предложение нардепа.

Слуга народа Арахамия во время сегодняшнего заседания Рады планировал с Ермаком визит в Афины: А в воскресенье встретимся с их премьером, - СМИ 01
Слуга народа Арахамия во время сегодняшнего заседания Рады планировал с Ермаком визит в Афины: А в воскресенье встретимся с их премьером, - СМИ 02
Слуга народа Арахамия во время сегодняшнего заседания Рады планировал с Ермаком визит в Афины: А в воскресенье встретимся с их премьером, - СМИ 03

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Предлагает следующий формат: в пятницу мы прилетим и встретиться можем с кем-то из этих ... Суббота-воскресенье там, а в воскресенье во второй половине (дня. - Ред.) встретимся с их премьером. Они (другие участники мероприятия. - Ред.) как раз разъедутся. Премьер просто не может уложиться в один день", - написал Арахамия.

    Не державний візит, а пародія...
    Який же це цирк...
  • Игорь Бех
    А дураки пусть покупают путевки в Грецию. Хорошо пристроились.
  • Сергей Дмитрук
    це і не є державний візит.
    просто розважальна подорож за державний кошт (як вони розсмакували та звикли за останній час), а зустрічі аби з ким для того, щоб виглядало як "візит".
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