К приобретению матерью недвижимости не имею никакого отношения. Ей помогает моя обеспеченная сестра, - "слуга народа" Клочко

Нардеп "Слуги народа" Андрей Клочко уверяет, что не общается с матерью относительно финансовых вопросов и не имеет никакого отношения к преобретению ею недвижимости на 14,5 млн грн.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Я - совершеннолетний человек, с родителями не живу уже 14 лет, имею свою семью. К приобретению недвижимости, о которой сообщили журналисты, не имею никакого отношения. Это касается только моей мамы и моей сестры. Что-то комментировать вместо них считаю некорректным. Я не общаюсь с родителями и сестрой по любым финансовым вопросам. Они, так же, как и я, совершеннолетние и дееспособные люди, чтобы самостоятельно решать вопрос относительно купли-продажи недвижимости", - пишет Клочко.

"Моя сестра помогает маме, она - обеспеченный человек и имеет медицинский бизнес, ее муж возглавляет местный филиал международной компании. Они способны обеспечить себя и осуществлять операции с недвижимостью без моей помощи и тем более - согласия", - добавляет нардеп.

"Единственное, что я знаю - и мама, и сестра продали помещения, находившиеся в их собственности, и купили другие - добавив собственные накопления и мой подарок, который я сделал еще 2018 году, продав двухкомнатную квартиру в Броварах", - утверждает парламентарий.

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