Зеленский в сентябре вновь полетит в США: Посетит заседание Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
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Президент Владимир Зеленский в этом году вновь посетит Соединенные Штаты Америки. Новый визит состоится уже в конце сентября.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.
"Готовим визит в Нью-Йорк", - рассказал Никифоров.
Представитель президента отметил, что Зеленский едет в США, чтобы принять участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН.
Генассамблея ООН в следующий вторник, 14 сентября, откроет свою 76 сессию. Общие дебаты ГА ООН будут проходить с 21 сентября по 27 сентября 2021 года.