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Зеленский ввел в действие секретное решение СНБО о развитии ВМС Украины до 2031 года

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Зеленский ввел в действие секретное решение СНБО о развитии ВМС Украины до 2031 года
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о развитии Военно-морских сил страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ главы государства №459/2021 от 8 сентября.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года "О развитии Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины до 2031 года", - следует из документа.

Также отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования. Ответственным за его выполнение назначен секретарь СНБО Алексей Данилов.

Сам текст данного решения СНБО является засекреченным и прилагается к президентскому указу тайно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для создания мощного флота на Черном море Украине нужна помощь партнеров, - Зеленский

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    И Новинского никто не посадил в тюрьму за банкротство судостроительного завода
  • Oljik
    Секрети від народу, але не від Луки і путлєра - перевірено часом.
  • Кот Бегемот b96e8d54
    Да, ЗЕленую.
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