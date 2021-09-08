Зеленский ввел в действие секретное решение СНБО о развитии ВМС Украины до 2031 года

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о развитии Военно-морских сил страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ главы государства №459/2021 от 8 сентября.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года "О развитии Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины до 2031 года", - следует из документа.

Также отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования. Ответственным за его выполнение назначен секретарь СНБО Алексей Данилов.

Сам текст данного решения СНБО является засекреченным и прилагается к президентскому указу тайно.

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