Конкурс на лучший портрет Кадырова и его родителей "по многочисленным просьбам" объявили в Чечне

Победитель конкурса получит 500 тыс. рублей (182 тыс. гривен).

О проведении конкурса сообщил глава чеченского парламента Магомед Даудов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".

По его словам, конкурс на лучшее художественное изображение семьи Рамзана Кадырова был объявлен "в связи с многочисленными обращениями чеченцев, проживающих за пределами республики".

"Без сомнения, среди проживающих за границей чеченцев очень много талантливых людей, особенно среди молодежи. Конкурс призван укрепить среди них знание истории родного края и сохранить культурную связь с Родиной", - пояснил Даудов.

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Победитель в каждой из трех номинаций получит по 500 тысяч рублей. Они будут выплачены из регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова. Конкурс продлится до 5 октября.

Эксперты указывают на "культ семьи Кадырова" в Чечне. По мнению директора Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерины Сокирянской, населению навязываются образы матери и отца главы региона, хотя при этом в республике все понимают, что они служат лишь продвижению образа самого Кадырова.

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"Практически сразу после того, как Рамзан Ахматович утвердился в Чечне как единоличный руководитель, его сподвижники стали продвигать культ его личности. В тот момент Кадырова-младшего стали за это критиковать, в том числе в Совете Европы, к которому тогда еще как-то прислушивались, и тогда акцент сдвинулся в сторону отца, Ахмата-хаджи Кадырова. Сегодня в Чечне, безусловно, существует культ личности и Рамзана, и Ахмата Кадырова. В целом руководством Чечни продвигается такая линия, что Кадыровы - это такая особая, образцовая, чуть ли не Богом помазанная семья", - резюмирует она.