Зеленский созвонился с президентом Северной Македонии Пендаровским: Обсудили обмен опытом по углублению сотрудничества с НАТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Зеленский поздравил собеседника с 30-летним юбилеем независимости Северной Македонии, который сегодня отмечает эта страна.
Президент Украині поблагодарил за твердую поддержку официальным Скопье суверенитета и независимости нашего государства. Он высоко оценил участие Северной Македонии в инаугурационном саммите "Крымской платформы", состоявшегося 23 августа 2021 в Киеве, а также присоединение к итоговой декларации саммита.
Президенты положительно отметили рост двустороннего торгово-экономического сотрудничества несмотря на вызовы COVID-19 и взаимный настрой на сохранение этой динамики.
Зеленский также отметил важность обмена опытом между Украиной и Северной Македонией по углублению сотрудничества с НАТО.
Собеседники договорились о продолжении контактов на высшем уровне в ближайшее время.